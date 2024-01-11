Колобова (Никанова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колобов Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
10.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колобов Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно