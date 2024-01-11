Колобова (Никанова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобова (Никанова) Клавдия

Колобова (Никанова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колобов Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
10.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колобов Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобов Анатолий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close