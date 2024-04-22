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Никанов Александр Дмитриевич

Место рождения

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

22.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Никанов Дмитрий

Мать: не указана

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1930

Дочь: Колобова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Никанова Ирина Сосипатровна

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваганцева Александра Александровна

Мать ребёнка: Никанова Ирина Сосипатровна

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Иван Александрович

Мать ребёнка: Никанова Ирина Сосипатровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Никанова Ирина Сосипатровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Николай Александрович

Мать ребёнка: Никанова Ирина Сосипатровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никанова Ирина Сосипатровна

Смерть
22.08.1947
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