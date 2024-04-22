Никанов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти22.08.1947
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Никанов Дмитрий
Рождение ребёнка
01.01.1930
Дочь: Колобова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Никанова Ирина Сосипатровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваганцева Александра Александровна
Мать ребёнка: Никанова Ирина Сосипатровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Иван Александрович
Мать ребёнка: Никанова Ирина Сосипатровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Никанова Ирина Сосипатровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Николай Александрович
Мать ребёнка: Никанова Ирина Сосипатровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1947