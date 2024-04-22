Никанова (Комлева) Ирина Сосипатровна
Место рождения
Дата рождения29.04.1890
Дата смерти10.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1890
Рождение ребёнка
01.01.1930
Дочь: Колобова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Никанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваганцева Александра Александровна
Отец ребёнка: Никанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Иван Александрович
Отец ребёнка: Никанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Никанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Николай Александрович
Отец ребёнка: Никанов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1968