Никанова (Комлева) Ирина Сосипатровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никанова (Комлева) Ирина Сосипатровна

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Место рождения

Стрелица

Дата рождения

29.04.1890

Дата смерти

10.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1930

Дочь: Колобова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Никанов Александр Дмитриевич

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваганцева Александра Александровна

Отец ребёнка: Никанов Александр Дмитриевич

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Иван Александрович

Отец ребёнка: Никанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Никанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Николай Александрович

Отец ребёнка: Никанов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никанов Александр Дмитриевич

Смерть
10.01.1968
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