Толмосова Tolmasoff (Бабышева Babeshoff) Арина Прокофьевна
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Сын: Бабышев Babshoff Иван Семенович John Samuel
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Сын: Бабышев Babishoff Василий Vasily Семенович
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Дочь: Bibayoff Анастасия Nastia Семеновна Simeonevna
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Дочь: Dunya Semyonevna
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Дочь: Портнова Masha Semyonevna
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Сын: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Дочь: Polya Semyonevna
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Сын: Бабышев Babeshoff Timafey Semyonevitch
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Дочь: Matrusha Semyonevna
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich