Толмосова Tolmasoff (Бабышева Babeshoff) Арина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмосова Tolmasoff (Бабышева Babeshoff) Арина Прокофьевна

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Мать: Толмасова Марина

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бабышев Babshoff Иван Семенович John Samuel

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Бабышев Babishoff Василий Vasily Семенович

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Bibayoff Анастасия Nastia Семеновна Simeonevna

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Russia
Рождение ребёнка
05.10.1881

Сын: Бабышев Павел Семенович

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
01.08.1884

Дочь: Dunya Semyonevna

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Россия
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Портнова Masha Semyonevna

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Russia
Рождение ребёнка
24.10.1886

Сын: Бабышев Babashoff Григорий Grigory Семенович Semyonevitch

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Россия
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Polya Semyonevna

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Россия
Рождение ребёнка
15.05.1889

Сын: Бабышев Babeshoff Timafey Semyonevitch

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

г.Карс - Турция Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1985

Дочь: Matrusha Semyonevna

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Россия
Смерть
Неизвестно
Francisco Zarco, Ensenada Municipality, Baja California, Mexico
Похороны
Неизвестно
Cementerio de Valle de Guadalupe
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