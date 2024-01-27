Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1807
Дата смертиОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Толмасов Tolmasoff Герасим
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич
Мать ребёнка: Толмасова Марина
Россия
Рождение ребёнка
1831
Сын: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич
Мать ребёнка: Толмасова Марина
Россия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич
Мать ребёнка: Толмасова Марина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Толмосова Tolmasoff Арина Прокофьевна
Мать ребёнка: Толмасова Марина
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1847
Сын: Толмасов Tolmasoff Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Толмасова Марина
Россия
Рождение ребёнка
1859
Сын: Толмасов Tolmasoff Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Толмасова Марина
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1864
Сын: Толмасов Tolmasoff Григорий Прокофьевич
Мать ребёнка: Толмасова Марина
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Samaduroff Dunya «June» Prakofivna
Мать ребёнка: Толмасова Марина
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толмасова Марина
Смерть
Около 1858
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка