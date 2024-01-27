Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1807

Дата смерти

Около 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Толмасов Tolmasoff Герасим

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич

Мать ребёнка: Толмасова Марина

Россия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич

Мать ребёнка: Толмасова Марина

Россия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич

Мать ребёнка: Толмасова Марина

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Толмосова Tolmasoff Арина Прокофьевна

Мать ребёнка: Толмасова Марина

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1847

Сын: Толмасов Tolmasoff Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Толмасова Марина

Россия
Рождение ребёнка
1859

Сын: Толмасов Tolmasoff Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Толмасова Марина

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1864

Сын: Толмасов Tolmasoff Григорий Прокофьевич

Мать ребёнка: Толмасова Марина

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Samaduroff Dunya «June» Prakofivna

Мать ребёнка: Толмасова Марина

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмасова Марина

Смерть
Около 1858
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
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