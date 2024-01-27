Толмасова Марина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Россия
Рождение ребёнка
1831
Сын: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович
Россия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Толмосова Tolmasoff Арина Прокофьевна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1847
Сын: Толмасов Tolmasoff Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович
Россия
Рождение ребёнка
1859
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1864
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Samaduroff Dunya «June» Prakofivna
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно