Толмасова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмасова Марина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Россия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Россия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Толмасов Tolmasoff Тарас Прокофьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Толмосова Tolmasoff Арина Прокофьевна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1847

Сын: Толмасов Tolmasoff Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Россия
Рождение ребёнка
1859

Сын: Толмасов Tolmasoff Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1864

Сын: Толмасов Tolmasoff Григорий Прокофьевич

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Samaduroff Dunya «June» Prakofivna

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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