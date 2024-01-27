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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Толмасов Tolmasoff Федор Герасимович

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Герасим

Саратовская губерния, Балашовский уезд, село Васильевка
Рождение ребёнка
1803

Сын: Толмасов Tolmasoff Никифор Герасимович

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Герасим

Россия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Герасим

Россия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Толмасов Tolmasoff Трифон Герасимович

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Герасим

Россия
Смерть
Неизвестно
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