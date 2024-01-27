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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Толмасов Tolmasoff Федор Герасимович
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Герасим
Саратовская губерния, Балашовский уезд, село Васильевка
Рождение ребёнка
1803
Сын: Толмасов Tolmasoff Никифор Герасимович
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Герасим
Россия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Толмасов Tolmasoff Прокофий Герасимович
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Герасим
Россия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Толмасов Tolmasoff Трифон Герасимович
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Герасим
Россия
Смерть
Неизвестно