Бабышев Babishoff Василий Vasily Семенович
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1871
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Место жительства
1882
из села Михайловка (Красносельск), Армения
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939
Guadalupe, Baja California, Mexico
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, Los Angeles, California, United States