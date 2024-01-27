Бабышев Babishoff Василий Vasily Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабышев Babishoff Василий Vasily Семенович

Бабышев Babishoff Василий Vasily Семенович

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1871

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Мать: Толмосова Tolmasoff Арина Прокофьевна

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Место жительства
1882
из села Михайловка (Красносельск), Армения
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабышева Kulina Timafeyevna

Смерть
1939
Guadalupe, Baja California, Mexico
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, Los Angeles, California, United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close