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Борисова Матрона Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.?.1873

Сын: Борисов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Тренин Филипп Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тренин Филипп Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоченкова Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Тренин Филипп Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудина Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Тренин Филипп Борисович

Малые Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Тренин Филипп Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Петр Филиппович

Отец ребёнка: Тренин Филипп Борисович

Смерть
1913
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