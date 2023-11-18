Борисова Матрона Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Дмитрий
Рождение ребёнка
16.?.1873
Отец ребёнка: Тренин Филипп Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоченкова Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Тренин Филипп Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудина Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Тренин Филипп Борисович
Малые Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Тренин Филипп Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тренин Филипп Борисович
Смерть
1913