Борисова Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Борисов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кобылина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Борисова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Борисов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Борисов Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Железнова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно