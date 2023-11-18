Борисова Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тренин Филипп Борисович

Мать: Борисова Матрона Дмитриевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Борисов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кобылина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Борисова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Борисов Евфим Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Борисов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Борисов Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Железнова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Василий Семенович

Смерть
Неизвестно
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