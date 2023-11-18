Борисов Петр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Петр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тренин Филипп Борисович

Мать: Борисова Матрона Дмитриевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Борисова Елена Петровна

Мать ребёнка: Голдина Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1922

Сын: Борисов Николай Петрович

Мать ребёнка: Голдина Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1923

Сын: Борисов Василий Петрович

Мать ребёнка: Голдина Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Борис Петрович

Мать ребёнка: Голдина Ирина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голдина Ирина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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