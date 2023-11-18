Борисов Петр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Борисова Елена Петровна
Мать ребёнка: Голдина Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Голдина Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Голдина Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голдина Ирина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голдина Ирина Ильинична
Смерть
Неизвестно