Чудина Дарья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кобылина Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Чудин Филипп Кузьмич
Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Чудин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Чудин Виктор Кузьмич
Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чудин Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зотова Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович
Перхушково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно