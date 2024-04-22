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Чудина Дарья Филипповна

Место рождения

Малые Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тренин Филипп Борисович

Мать: Борисова Матрона Дмитриевна

Малые Вязёмы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кобылина Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Чудин Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Чудин Филипп Кузьмич

Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Чудин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Чудин Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Чудин Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зотова Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Чудин Кузьма Иванович

Перхушково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудин Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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