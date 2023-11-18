Фоченкова Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоченкова Анастасия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тренин Филипп Борисович

Мать: Борисова Матрона Дмитриевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Фоченков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Богомолова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фоченкова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Королева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фоченкова Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоченков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоченков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоченков Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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