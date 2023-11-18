Фоченкова Анастасия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Фоченков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Богомолова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фоченкова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Королева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фоченкова Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоченков Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоченков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Фоченков Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно