Фоченков Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоченков Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоченков Григорий Николаевич

Мать: Фоченкова Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Фоченков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Фоченкова Анисия Герасимовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Фоченков Федор Петрович

Мать ребёнка: Фоченкова Анисия Герасимовна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Фоченкова Мария Петровна

Мать ребёнка: Фоченкова Анисия Герасимовна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Фоченков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Фоченкова Анисия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоченкова Анисия Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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