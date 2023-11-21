Фоченков Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Фоченкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Фоченкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Фоченкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Фоченкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Фоченков Алексей Петрович
Мать ребёнка: Фоченкова Анисия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно