Фоченкова Анисия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Фоченков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Фоченков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Фоченкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Фоченков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Фоченков Алексей Петрович
Отец ребёнка: Фоченков Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно