Фоченкова Анисия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФоченкова Анисия Герасимовна

Фоченкова Анисия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Фоченков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Фоченков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Фоченков Федор Петрович

Отец ребёнка: Фоченков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Фоченкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Фоченков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Фоченков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Фоченков Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоченков Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close