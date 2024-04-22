Скальская (Попова) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скальская (Попова) Светлана Алексеевна

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Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

18.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1967

Отец: Попов Алексей Лукьянович

Мать: Попова Тамара Семёновна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.12.1993

Дочь: Евгения Александровна

Отец ребёнка: Скальский Александр Николаевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1997

Сын: Скальский Владислав Александрович

Отец ребёнка: Скальский Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скальский Александр Николаевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Место жительства
Неизвестно
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