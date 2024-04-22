Скальская (Попова) Светлана Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1967
Отец: Попов Алексей Лукьянович
Мать: Попова Тамара Семёновна
Рождение ребёнка
06.12.1993
Дочь: Евгения Александровна
Отец ребёнка: Скальский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
23.05.1997
Сын: Скальский Владислав Александрович
Отец ребёнка: Скальский Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно