Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Скальский Владислав Александрович
Скальский Владислав Александрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1997
Пол
Мужской
Отец
Скальский Александр Николаевич
1964 г.р.
Мать
Скальская (Попова) Светлана Алексеевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1997
Отец:
Скальский Александр Николаевич
Мать:
Скальская Светлана Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия