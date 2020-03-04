Скальский Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1964
Дата смерти04.03.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1964
Образование
С 1981 по 1987
НИУ ВШЭ
Высшее
Рождение ребёнка
06.12.1993
Дочь: Евгения Александровна
Мать ребёнка: Скальская Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
23.05.1997
Сын: Скальский Владислав Александрович
Мать ребёнка: Скальская Светлана Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.2020
Причина смерти: Сердечный приступ | Скончался скоропостижно, дома.