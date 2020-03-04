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Скальский Александр Николаевич

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Место рождения

Фрязино, Фрязино, Московская область

Дата рождения

21.04.1964

Дата смерти

04.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрязино, Фрязино, Московская область
Образование
С 1981 по 1987
НИУ ВШЭ
Высшее
Рождение ребёнка
06.12.1993

Дочь: Евгения Александровна

Мать ребёнка: Скальская Светлана Алексеевна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1997

Сын: Скальский Владислав Александрович

Мать ребёнка: Скальская Светлана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скальская Светлана Алексеевна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Смерть
04.03.2020
Фрязино, Фрязино, Московская область
Причина смерти: Сердечный приступ | Скончался скоропостижно, дома.
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