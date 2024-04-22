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(Скальская) Евгения Александровна
(Скальская) Евгения Александровна
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Древо
Место рождения
Фрязино
, Фрязино, Московская область
Дата рождения
06.12.1993
Пол
Женский
Отец
Скальский Александр Николаевич
1964 г.р.
Мать
Скальская (Попова) Светлана Алексеевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1993
Отец:
Скальский Александр Николаевич
Мать:
Скальская Светлана Алексеевна
Фрязино
, Фрязино, Московская область
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