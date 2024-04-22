Попов Алексей Лукьянович
Место рождения
Дата рождения05.05.1930
Дата смерти16.05.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930
Отец: Попов Лукьян
Бракосочетание
01.08.1966
Жена: Попова Тамара Семёновна
История с «поддельностью» паспорта... типа двойка не так написана...
Рождение ребёнка
18.04.1967
Дочь: Скальская Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Попова Тамара Семёновна
Упоминание
Неизвестно
Казанское училище...
Смерть
16.05.1985
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область