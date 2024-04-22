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Попов Алексей Лукьянович

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Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.05.1930

Дата смерти

16.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930

Отец: Попов Лукьян

Мать: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.08.1966

Жена: Попова Тамара Семёновна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
История с «поддельностью» паспорта... типа двойка не так написана...
Рождение ребёнка
18.04.1967

Дочь: Скальская Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Попова Тамара Семёновна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Упоминание
Неизвестно
Казанское училище...
Смерть
16.05.1985
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
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