село Потапово-Тумбарла, село Потапово-Тумбарла, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Потапово-Тумбарла

Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
629Потапова Тумбарла, д. каз.при рч. Тумбарле.301886284295
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Бавлинская волость
208. Потапова-Тумбарла, деревня бывшая государственная, при речке Тумбарле, дворов 116, жителей 593, 3 водяных мельницы

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Потапово-ТомбарлыПотапово-ТумбарлаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Бавлинский район
189736Потапово-Тумбарласело54°21'53°10'N-39-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Бавлинский муниципальный район, Потапово-Тумбарлинское сельское поселение
92614448101с Потапово-Тумбарласело
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