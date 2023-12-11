Попов Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Лукьян

Попов Лукьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1930

Сын: Попов Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Рука парализована была после войны... армейский капитан.... Берлин... репрессирован по доносу...
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close