Попов Лукьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1930
Мать ребёнка: не указана
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
Рука парализована была после войны... армейский капитан.... Берлин... репрессирован по доносу...
Смерть
Неизвестно