Куликов Василий Николаевич
Место рожденияд. Потрепухино, Решетниковского с/с, Кировской обл.
Дата рождения16.07.1923
Дата смерти26.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923
д. Потрепухино, Решетниковского с/с, Кировской обл.
Бракосочетание
03.01.1947
Жена: Софронова Нина Ивановна
Бракосочетание
03.01.1947
Жена: Софронова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1952
Дочь: Куликова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Софронова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софронова Нина Ивановна
г. Советск, Кировской обл.
Смерть
26.11.1996