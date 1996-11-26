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Куликов Василий Николаевич

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Место рождения

д. Потрепухино, Решетниковского с/с, Кировской обл.

Дата рождения

16.07.1923

Дата смерти

26.11.1996

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923

Отец: Куликов Николай Иванович

Мать: Крылатых Евгения Ивановна

д. Потрепухино, Решетниковского с/с, Кировской обл.
Бракосочетание
03.01.1947

Жена: Софронова Нина Ивановна

Бракосочетание
03.01.1947

Жена: Софронова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1952

Дочь: Куликова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Софронова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова Нина Ивановна

г. Советск, Кировской обл.
Смерть
26.11.1996
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