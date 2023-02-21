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Крылатых Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

08.12.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1923

Сын: Куликов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

д. Потрепухино, Решетниковского с/с, Кировской обл.
Рождение ребёнка
23.11.1924

Сын: Куликов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

д. Потрепухино, Советский р-он, Кировская облю
Рождение ребёнка
07.08.1926

Дочь: Куликова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Вышла замуж и стала Пушкаревой.
Рождение ребёнка
01.09.1929

Дочь: Куликова Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет
Рождение ребёнка
03.09.1930

Дочь: Куликова Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Рождение ребёнка
06.12.1933

Дочь: Куликова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Николай Иванович

Смерть
08.12.1933
Запись акта о смерти №52 от 10 декабря 1933 составлена Решетниковским с/с Советского р-она, Горьковского края (???)
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