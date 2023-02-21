Крылатых Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти08.12.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1923
Сын: Куликов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
д. Потрепухино, Решетниковского с/с, Кировской обл.
Рождение ребёнка
23.11.1924
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
д. Потрепухино, Советский р-он, Кировская облю
Рождение ребёнка
07.08.1926
Дочь: Куликова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Вышла замуж и стала Пушкаревой.
Рождение ребёнка
01.09.1929
Дочь: Куликова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет
Рождение ребёнка
03.09.1930
Дочь: Куликова Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Рождение ребёнка
06.12.1933
Дочь: Куликова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1933
Запись акта о смерти №52 от 10 декабря 1933 составлена Решетниковским с/с Советского р-она, Горьковского края (???)