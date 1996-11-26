Куликов Николай Иванович
Место рожденияд. Потрепухинская, Вятская губерния, Яранский уезд, Ильинская волость, Запижанское общество.
Дата рождения27.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
27.04.1898
д. Потрепухинская, Вятская губерния, Яранский уезд, Ильинская волость, Запижанское общество.
Рождение ребёнка
16.07.1923
Сын: Куликов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна
д. Потрепухино, Решетниковского с/с, Кировской обл.
Рождение ребёнка
23.11.1924
Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна
д. Потрепухино, Советский р-он, Кировская облю
Рождение ребёнка
07.08.1926
Дочь: Куликова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна
д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Вышла замуж и стала Пушкаревой.
Рождение ребёнка
01.09.1929
Дочь: Куликова Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна
д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет
Рождение ребёнка
03.09.1930
Дочь: Куликова Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна
д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Рождение ребёнка
06.12.1933
Дочь: Куликова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна
Бракосочетание
19.03.1934
а/з №14 от 19.03.1934г Решетниковскй с/с Горьковского края.
Пропал без вести (военное)
?.06.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно