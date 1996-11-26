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Куликов Николай Иванович

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Место рождения

д. Потрепухинская, Вятская губерния, Яранский уезд, Ильинская волость, Запижанское общество.

Дата рождения

27.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1898

Отец: Куликов Иван Кириллович

Мать: Двининикова Марфа Даниловна

д. Потрепухинская, Вятская губерния, Яранский уезд, Ильинская волость, Запижанское общество.
Рождение ребёнка
16.07.1923

Сын: Куликов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна

д. Потрепухино, Решетниковского с/с, Кировской обл.
Рождение ребёнка
23.11.1924

Сын: Куликов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна

д. Потрепухино, Советский р-он, Кировская облю
Рождение ребёнка
07.08.1926

Дочь: Куликова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна

д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Вышла замуж и стала Пушкаревой.
Рождение ребёнка
01.09.1929

Дочь: Куликова Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна

д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет
Рождение ребёнка
03.09.1930

Дочь: Куликова Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна

д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Рождение ребёнка
06.12.1933

Дочь: Куликова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Крылатых Евгения Ивановна

Бракосочетание
19.03.1934

Жена: Першина Ефросиния Артамоновна

а/з №14 от 19.03.1934г Решетниковскй с/с Горьковского края.
Пропал без вести (военное)
?.06.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылатых Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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