Софронова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофронова Нина Ивановна

Софронова Нина Ивановна

avatar

Место рождения

д. Атары, Советский р-он, Кировской обл.

Дата рождения

14.01.1925

Дата смерти

07.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925

Отец: Софронов Иван Михайлович

Мать: Зубарева Аполинария Дмитриевна

д. Атары, Советский р-он, Кировской обл.
Бракосочетание
03.01.1947

Муж: Куликов Василий Николаевич

Бракосочетание
03.01.1947

Муж: Куликов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
14.06.1952

Дочь: Куликова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Куликов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Василий Николаевич

г. Советск, Кировской обл.
Смерть
07.10.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close