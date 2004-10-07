Софронова Нина Ивановна
Место рожденияд. Атары, Советский р-он, Кировской обл.
Дата рождения14.01.1925
Дата смерти07.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1925
д. Атары, Советский р-он, Кировской обл.
Бракосочетание
03.01.1947
Бракосочетание
03.01.1947
Рождение ребёнка
14.06.1952
Дочь: Куликова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Куликов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Василий Николаевич
г. Советск, Кировской обл.
Смерть
07.10.2004