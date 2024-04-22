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Питиков Георгий Яковлевич

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

31.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1885

Отец: Питиков Яков Ефимович

Мать: Питикова Ирина Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 13об.-14
Рождение ребёнка
16.08.1906

Сын: Питиков Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Питикова Дарья Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 80. Л. 40об.-41
Рождение ребёнка
27.11.1911 ст.

Сын: Питиков Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Питикова Дарья Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 95. Л.77об.-78
Военная служба
С 18.07.1914 по 23.12.1927
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1914 ст.

Дочь: Питикова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Питикова Дарья Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 581. Л.45об.-46
Рождение ребёнка
15.09.1923

Дочь: Питикова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Питикова Евдокия

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-3954. Оп. 3. Д. 1156. Л.82-82об
Рождение ребёнка
10.10.1925

Дочь: Питикова Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: Питикова Евдокия

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. Р-3954. Оп. 3. Д. 1165. Л. 176-176об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питикова Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питикова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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