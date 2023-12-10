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Питикова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

18.09.1924

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1885

Сын: Питиков Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 13об.-14
Рождение ребёнка
1888

Сын: Питиков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.

Сын: Питиков Архип Яковлевич

Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 30. Л. 9об.-10
Рождение ребёнка
07.02.1892 ст.

Дочь: Лосева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Ф. 169. Оп. 1. Д. 36. Л. 3об.-4
Рождение ребёнка
03.04.1899 ст.

Дочь: Штонда Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф-169. Оп. 3. Д. 57. Л. 17об.-18
Рождение ребёнка
25.06.1901 ст.

Дочь: Питикова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 64. Л. 33об.-34
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Питикова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Питиков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Питикова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питиков Яков Ефимович

Смерть
18.09.1924
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
от Малярии Р-3954. Оп. 3. Д. 1162. Л. 81-81об.
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