Питикова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти18.09.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.03.1885
Сын: Питиков Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 13об.-14
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.
Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 30. Л. 9об.-10
Рождение ребёнка
07.02.1892 ст.
Дочь: Лосева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович
Ф. 169. Оп. 1. Д. 36. Л. 3об.-4
Рождение ребёнка
03.04.1899 ст.
Дочь: Штонда Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович
ГААО. Ф-169. Оп. 3. Д. 57. Л. 17об.-18
Рождение ребёнка
25.06.1901 ст.
Дочь: Питикова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 64. Л. 33об.-34
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Питикова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Рождение ребёнка
22.02.1906
Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Питикова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Питиков Яков Ефимович
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 492об-493.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1924
от Малярии Р-3954. Оп. 3. Д. 1162. Л. 81-81об.