Питикова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1906
Сын: Питиков Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Питиков Георгий Яковлевич
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 80. Л. 40об.-41
Рождение ребёнка
27.11.1911 ст.
Сын: Питиков Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Питиков Георгий Яковлевич
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 95. Л.77об.-78
Рождение ребёнка
27.08.1914 ст.
Дочь: Питикова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Питиков Георгий Яковлевич
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 581. Л.45об.-46
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно