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Питикова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Раздаточные ведомости для получения продовольственного пособия семействами запасных нижних чинов и ратников ополчения по Селитренской волости Енотаевского уезда с 1-го сентября по 1 декабря 1916 г. - ... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1906

Сын: Питиков Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Питиков Георгий Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1 Д. 80. Л. 40об.-41
Рождение ребёнка
27.11.1911 ст.

Сын: Питиков Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Питиков Георгий Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 95. Л.77об.-78
Рождение ребёнка
27.08.1914 ст.

Дочь: Питикова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Питиков Георгий Яковлевич

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 581. Л.45об.-46
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питиков Георгий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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