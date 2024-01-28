Неонила Семенова
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смерти27.03.1825 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Кузьмин
Рождение ребёнка
03.05.1769
Дочь: Мавра Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Кузьмин
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Матрена Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Кузьмин
Рождение ребёнка
25.03.1774 ст.
Сын: Гавриил Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Кузьмин
Смерть
27.03.1825 ст.
Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости