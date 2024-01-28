Неонила Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеонила Семенова

Неонила Семенова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

27.03.1825 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Кузьмин

Рождение ребёнка
03.05.1769

Дочь: Мавра Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Кузьмин

Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Матрена Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.03.1774 ст.

Сын: Гавриил Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
27.03.1825 ст.
Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.