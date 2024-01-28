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Гавриил Лаврентьев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.03.1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1774 ст.

Отец: Лаврентий Кузьмин

Мать: Неонила Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Максимова

Взята в деревне Горячкино, из крестьян помещика Василия Петрова сына Дяткова
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Ефросинья Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.04.1803 ст.

Дочь: Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1806 ст.

Дочь: Ефимия Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1809 ст.

Сын: Георгий Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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