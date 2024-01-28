Гавриил Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения25.03.1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1774 ст.
Отец: Лаврентий Кузьмин
Мать: Неонила Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Максимова
Взята в деревне Горячкино, из крестьян помещика Василия Петрова сына Дяткова
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Ефросинья Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
1800 ст.
Сын: Григорий Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
16.04.1803 ст.
Дочь: Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
11.07.1806 ст.
Дочь: Ефимия Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
01.04.1809 ст.
Сын: Георгий Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Смерть
Неизвестно