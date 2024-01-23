Матрена Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: Лаврентий Кузьмин
Мать: Неонила Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Степан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
12.05.1800 ст.
Сын: Епифан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
01.03.1802 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
24.05.1804 ст.
Сын: Семен Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
24.11.1806 ст.
Сын: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
18.01.1809 ст.
Сын: Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Смерть
Неизвестно