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Матрена Лаврентьева

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Лаврентий Кузьмин

Мать: Неонила Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Михайлов

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Степан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.05.1800 ст.

Сын: Епифан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1802 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.05.1804 ст.

Сын: Семен Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.11.1806 ст.

Сын: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1809 ст.

Сын: Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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