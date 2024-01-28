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Лаврентий Кузьмин

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1750 ст.

Дата смерти

1767 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 ст.

Отец: Кузьма Терентьев

Мать: Дарья Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Семенова

Смерть
1767 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1769

Дочь: Мавра Лаврентьева

Мать ребёнка: Неонила Семенова

Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Матрена Лаврентьева

Мать ребёнка: Неонила Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.03.1774 ст.

Сын: Гавриил Лаврентьев

Мать ребёнка: Неонила Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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