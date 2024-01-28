Лаврентий Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1750 ст.
Дата смерти1767 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 ст.
Отец: Кузьма Терентьев
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Семенова
Смерть
1767 ст.
Рождение ребёнка
03.05.1769
Дочь: Мавра Лаврентьева
Мать ребёнка: Неонила Семенова
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Матрена Лаврентьева
Мать ребёнка: Неонила Семенова
Рождение ребёнка
25.03.1774 ст.
Сын: Гавриил Лаврентьев
Мать ребёнка: Неонила Семенова