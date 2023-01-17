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Левин Иван Яковлевич

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Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Левша Яков Антонович

Мать: Левша Аграфена

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.04.1956

Дочь: Воронцова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Дворцова Татьяна Романовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Смертина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Дворцова Татьяна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворцова Татьяна Романовна

Смерть
Неизвестно
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