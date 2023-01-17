Левин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Левша Яков Антонович
Мать: Левша Аграфена
Рождение ребёнка
24.04.1956
Дочь: Воронцова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Дворцова Татьяна Романовна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Смертина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Дворцова Татьяна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно