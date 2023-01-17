Левша Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левша Аграфена

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Место рождения

Барановичи, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Левшанина Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Левша Яков Антонович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Левин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Левша Яков Антонович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессмертных Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Левша Яков Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левша ???

Отец ребёнка: Левша Яков Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левша Феодосия

Отец ребёнка: Левша Яков Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левша Яков Антонович

Смерть
Неизвестно
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