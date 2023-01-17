Левша Аграфена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Левшанина Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Левша Яков Антонович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Левин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Левша Яков Антонович
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессмертных Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Левша Яков Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левша ???
Отец ребёнка: Левша Яков Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левша Феодосия
Отец ребёнка: Левша Яков Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левша Яков Антонович
Смерть
Неизвестно