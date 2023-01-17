Левша Яков Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левша Яков Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Левшанина Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Левша Аграфена

Рождение ребёнка
1913

Сын: Левин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Левша Аграфена

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессмертных Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Левша Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левша ???

Мать ребёнка: Левша Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левша Феодосия

Мать ребёнка: Левша Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левша Аграфена

Смерть
Неизвестно
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