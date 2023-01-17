Левша Яков Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Левшанина Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Левша Аграфена
Рождение ребёнка
1913
Сын: Левин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Левша Аграфена
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессмертных Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Левша Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левша ???
Мать ребёнка: Левша Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левша Феодосия
Мать ребёнка: Левша Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левша Аграфена
Смерть
Неизвестно