Дворцова (Гридина) Татьяна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДворцова (Гридина) Татьяна Романовна

Дворцова (Гридина) Татьяна Романовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1932

Дата смерти

07.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1956

Дочь: Воронцова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Левин Иван Яковлевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Смертина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Левин Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Иван Яковлевич

Смерть
07.06.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close