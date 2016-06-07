Дворцова (Гридина) Татьяна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1932
Дата смерти07.06.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1956
Дочь: Воронцова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Левин Иван Яковлевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Смертина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Левин Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левин Иван Яковлевич
Смерть
07.06.2016