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Варламова Мария Иосифовна

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Место рождения

деревня Чигинева Шадринский уезд Пермской губернии

Дата рождения

28.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1880

Отец: Варалов Иосиф Ермолаевич

Мать: Конева Августа Федоровна

деревня Чигинева Шадринский уезд Пермской губернии
Бракосочетание
18.01.1898 ст.

Муж: Костромин Захар Ильич

Томская губергия п.Кольчугино
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Дочь: Костромина Варвара Захаровна

Отец ребёнка: Костромин Захар Ильич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Костромина Матрена Захаровна

Отец ребёнка: Костромин Захар Ильич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Костромин Алексей Захарович

Отец ребёнка: Костромин Захар Ильич

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Костромин Александр Захарович

Отец ребёнка: не указан

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Костромин Андрей Захарович

Отец ребёнка: Костромин Захар Ильич

Смерть
Неизвестно
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