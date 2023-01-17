Варламова Мария Иосифовна
Место рождениядеревня Чигинева Шадринский уезд Пермской губернии
Дата рождения28.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
28.03.1880
Отец: Варалов Иосиф Ермолаевич
Мать: Конева Августа Федоровна
деревня Чигинева Шадринский уезд Пермской губернии
Бракосочетание
18.01.1898 ст.
Томская губергия п.Кольчугино
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.
Дочь: Костромина Варвара Захаровна
Отец ребёнка: Костромин Захар Ильич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Костромина Матрена Захаровна
Отец ребёнка: Костромин Захар Ильич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Костромин Алексей Захарович
Отец ребёнка: Костромин Захар Ильич
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Костромин Александр Захарович
Отец ребёнка: не указан
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Костромин Андрей Захарович
Отец ребёнка: Костромин Захар Ильич
Смерть
Неизвестно