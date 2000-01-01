Варалов Иосиф Ермолаевич
Место рожденияПермская губерния
Дата рожденияВычислено 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1880
Дочь: Варламова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Конева Августа Федоровна
деревня Чигинева Шадринский уезд Пермской губернии
Смерть
Неизвестно