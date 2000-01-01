Варалов Иосиф Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варалов Иосиф Ермолаевич

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Место рождения

Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1880

Дочь: Варламова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Конева Августа Федоровна

деревня Чигинева Шадринский уезд Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
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