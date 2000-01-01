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Конева Августа Федоровна

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Место рождения

Пермская губерния Шадринский уезд д.Пески

Дата рождения

Вычислено 1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния Шадринский уезд д.Пески
Рождение ребёнка
28.03.1880

Дочь: Варламова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Варалов Иосиф Ермолаевич

деревня Чигинева Шадринский уезд Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
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