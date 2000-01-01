Конева Августа Федоровна
Место рожденияПермская губерния Шадринский уезд д.Пески
Дата рожденияВычислено 1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния Шадринский уезд д.Пески
Рождение ребёнка
28.03.1880
Дочь: Варламова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Варалов Иосиф Ермолаевич
деревня Чигинева Шадринский уезд Пермской губернии
Смерть
Неизвестно