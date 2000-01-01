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Костромин Захар Ильич

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Место рождения

деревня Кугунур Уржумский уезд Вятской губернии

Дата рождения

05.02.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1878 ст.

Отец: Костромин Илья Егорович

Мать: не указана

деревня Кугунур Уржумский уезд Вятской губернии
Бракосочетание
18.01.1898 ст.

Жена: Варламова Мария Иосифовна

Томская губергия п.Кольчугино
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Дочь: Костромина Варвара Захаровна

Мать ребёнка: Варламова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Костромина Матрена Захаровна

Мать ребёнка: Варламова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Костромин Алексей Захарович

Мать ребёнка: Варламова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Костромин Андрей Захарович

Мать ребёнка: Варламова Мария Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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