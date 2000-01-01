Костромин Захар Ильич
Место рождениядеревня Кугунур Уржумский уезд Вятской губернии
Дата рождения05.02.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
05.02.1878 ст.
Отец: Костромин Илья Егорович
Мать: не указана
деревня Кугунур Уржумский уезд Вятской губернии
Бракосочетание
18.01.1898 ст.
Томская губергия п.Кольчугино
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.
Дочь: Костромина Варвара Захаровна
Мать ребёнка: Варламова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Костромина Матрена Захаровна
Мать ребёнка: Варламова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Костромин Алексей Захарович
Мать ребёнка: Варламова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Костромин Андрей Захарович
Мать ребёнка: Варламова Мария Иосифовна
Смерть
Неизвестно