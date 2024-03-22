Бабурин Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения19.04.1872 ст.
Дата смерти10.07.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1872 ст.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Прокофьева Нина Владимировна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.
Дочь: Бабурина Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Великая Виска, Кіровоградська область
Бабурин Владимир не родной отец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федоровна
Смерть
10.07.1952
Москва, город федерального значения Москва