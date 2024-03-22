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Бабурин Владимир Константинович

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.04.1872 ст.

Дата смерти

10.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1872 ст.

Отец: Бабурин Константин Федорович

Мать: Бабурина Вера Константиновна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Прокофьева Нина Владимировна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Плетеный Ташлык, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.

Дочь: Бабурина Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Великая Виска, Кіровоградська область
Бабурин Владимир не родной отец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федоровна

Плетеный Ташлык, Кіровоградська область
Смерть
10.07.1952
Москва, город федерального значения Москва
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