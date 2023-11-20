Бабурина (Масленикова) Вера Константиновна
Место рождения
Дата рождения19.02.1835 ст.
Дата смерти11.01.1915
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1835 ст.
крещение 21 февраля Георгиевский собор Восприемник дед Веры Юрьевский 2 гильдии купеческий сын почетный гражданин Михаил Георгиев Маслеников. Восприемница бабушка Веры города Переславля 2 гильдии купц... Показать все
Бракосочетание
12.02.1854
Муж: не указан
Бракосочетание
12.02.1854 ст.
Рождение ребёнка
24.03.1855
Дочь: (Бабурина) Мария
Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович
Рождение ребёнка
21.06.1856
Сын: Бабурин Николай
Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович
Рождение ребёнка
28.01.1858 ст.
Сын: Бабурин Сергей Константинович
Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1861
Сын: Бабурин Дмитрий
Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1862
Дочь: (Бабурина) Екатерина
Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович
Рождение ребёнка
19.04.1872 ст.
Сын: Бабурин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович
Смерть
11.01.1915