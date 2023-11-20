Бабурина (Масленикова) Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Масленикова) Вера Константиновна

Место рождения

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.02.1835 ст.

Дата смерти

11.01.1915

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1835 ст.

Отец: Маслеников Константин Михайлович

Мать: Масленикова (Попова-Меликова) Ольга Михайловна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
крещение 21 февраля Георгиевский собор Восприемник дед Веры Юрьевский 2 гильдии купеческий сын почетный гражданин Михаил Георгиев Маслеников. Восприемница бабушка Веры города Переславля 2 гильдии купц... Показать все
Бракосочетание
12.02.1854

Муж: не указан

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.02.1854 ст.

Муж: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.03.1855

Дочь: (Бабурина) Мария

Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.06.1856

Сын: Бабурин Николай

Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.01.1858 ст.

Сын: Бабурин Сергей Константинович

Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1861

Сын: Бабурин Дмитрий

Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.08.1862

Дочь: (Бабурина) Екатерина

Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.04.1872 ст.

Сын: Бабурин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Бабурин Константин Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.01.1915

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