город Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Юрьев-Польский

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Города
13ЮРЬЕВ (ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ). Уездный.При р. Колокше и рч. Снакзе (Кзе).8718650120742205Церквей православных 7. Монастырей 2. Уездное и приходское училища. Больница. Почтовая станция. Базар. Фабрик и заводов 19.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
4993Юрьев-Польскийгород56°30'39°41'O-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Городское поселение город Юрьев-Польский
17656101001г Юрьев-Польскийгород

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