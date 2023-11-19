Бабурина (Бабурина) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.09.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912 ст.
Отец: Бабурин Владимир Константинович
Мать: Анна Федоровна
Бабурин Владимир не родной отец
Бракосочетание
1933
Муж: Кавказец Неизвестный
Имя мужа неизвестно, по воспоминаниям откуда-то с Кавказа и умер до рождения дочери.
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Бабурина) Тамара Викторовна
Отец ребёнка: Кавказец Неизвестный
Смерть
Неизвестно