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Бабурина (Бабурина) Людмила Владимировна

Место рождения

Великая Виска, Кіровоградська область

Дата рождения

29.09.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912 ст.

Отец: Бабурин Владимир Константинович

Мать: Анна Федоровна

Великая Виска, Кіровоградська область
Бабурин Владимир не родной отец
Бракосочетание
1933

Муж: Кавказец Неизвестный

Москва, город федерального значения Москва
Имя мужа неизвестно, по воспоминаниям откуда-то с Кавказа и умер до рождения дочери.
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Бабурина) Тамара Викторовна

Отец ребёнка: Кавказец Неизвестный

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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