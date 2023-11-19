Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Прокофьева (Бабурина) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Бабурин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.
Дочь: Бабурина (Бабурина) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Бабурин Владимир Константинович
Великая Виска, Кіровоградська область
Бабурин Владимир не родной отец
Смерть
Неизвестно