Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабурин Владимир Константинович

Плетеный Ташлык, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Прокофьева (Бабурина) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Бабурин Владимир Константинович

Плетеный Ташлык, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.

Дочь: Бабурина (Бабурина) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Бабурин Владимир Константинович

Великая Виска, Кіровоградська область
Бабурин Владимир не родной отец
Смерть
Неизвестно

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