Фадеевъ Андреянъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Фадеевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеева Алена Сидорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Фадеева) Прасковья
Мать ребёнка: Фадеева Алена Сидорова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Фадеевъ Сергей
Мать ребёнка: Фадеева Алена Сидорова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Фадеева) Аксинья
Мать ребёнка: Фадеева Алена Сидорова