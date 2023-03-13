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Фадеевъ Андреянъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Фадеевъ Василий

Мать: Фадеева Василиса Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Алена Сидорова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Фадеева) Прасковья

Мать ребёнка: Фадеева Алена Сидорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Фадеевъ Сергей

Мать ребёнка: Фадеева Алена Сидорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Фадеева) Аксинья

Мать ребёнка: Фадеева Алена Сидорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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