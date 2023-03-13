Фадеева Василиса Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Василиса Харитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеевъ Василий

Рождение ребёнка
1765

Сын: Фадеевъ Андреянъ

Отец ребёнка: Фадеевъ Василий

Рождение ребёнка
1776

Сын: Фадеевъ Абросимъ

Отец ребёнка: Фадеевъ Василий

Рождение ребёнка
1779

Сын: Фадеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Фадеевъ Василий

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