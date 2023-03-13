Фадеевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Фадеевъ Василий

Мать: Фадеева Василиса Харитонова

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