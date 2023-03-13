Фадеева Алена Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Алена Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеевъ Андреянъ

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Фадеева) Прасковья

Отец ребёнка: Фадеевъ Андреянъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Фадеевъ Сергей

Отец ребёнка: Фадеевъ Андреянъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Фадеева) Аксинья

Отец ребёнка: Фадеевъ Андреянъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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